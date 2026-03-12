Областният управител Николай Куколев проведе работна среща във връзка с организационно-техническата подготовка за провеждане на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.По време на срещата с институциите, ангажирани с изборния процес, бяха обсъдени основни въпроси, свързани с подготовката и организацията на изборите на територията на областта. Сред темите бе изборът на подходяща зала, в която да се приемат и обработват протоколите на секционните избирателни комисии, като бе акцентирано върху необходимостта от осигуряване на достатъчно пространство, добра организация на потоците от хора и подходящи условия за работа. В следващите няколко дни предстои да бъде избрана зала за приемане и обработване на протоколите, като възможностите, които се обсъждат са зала "Скаптопара“ и зала "Орфей“ в парк "Македония“.Разгледани бяха още логистични въпроси и такива, свързани с координацията между институциите, ангажирани с изборния процес, както и мерките за осигуряване на обществения ред и сигурността в изборния ден.Към момента всички дейности по подготовката на изборния процес се изпълняват съгласно утвърдената хронограма, а необходимите организационно-технически мерки са предприети в срок.