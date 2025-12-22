Във връзка с предстоящите коледно-новогодишни празници, от общината информират жителите и гостите на Благоевград за промени в режима на платеното паркиране в града.Зоната за платено паркиране няма да функционира в периода от 24 декември до 28 декември, както и от 31 декември до 4 януари включително. През тези дни паркирането в обхвата на зоната ще бъде безплатно.На 29 и 30 декември Зоната за платено паркиране ще работи със стандартното си работно време.