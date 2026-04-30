По повод предстоящите официални празници в България – 1 май (Международен ден на труда) и 6 май (Гергьовден и Ден на храбростта и Българската армия), Община Благоевград информира, че на посочените дати Зоната за платено паркиране в града няма да работи.

Паркирането в Централна градска част ще бъде безплатно за гражданите и гостите на града.