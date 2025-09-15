Белгийски горски експерти обменят опит с благоевградски

© В периода 13-16.04.2025 г. се провежда учебно пътуване на 50 експерти от Белгийското кралско лесовъдско общество в България, с цел обмяна на опит в сферата на горското стопанство.



Първата спирка от пътуването беше на територията на ЮЗДП ДП - разсадник "Локорско“, където белгийските ни колеги се запознаха с работата на предприятието по устойчиво стопанисване и възобновяване на горите, превенция на природни нарушения и адаптация на горските екосистеми към климатичните промени - включително чрез изпълняваните от ЮЗДП проекти LIFE REFOREST и CLIMAFORCEELIFE.



Сред белгийските ни колеги, между които имаше както собственици на недържавни гори, експерти по лесовъдство и разсадниково производство, най-голям интерес предизвика работата на ЮЗДП ДП по възстановяване на приоритетни горски местообитания след природни нарушения, както и изградения в разсадника "Информационен център за гората“.



Пътуването продължи с посещение на терен в района на ТП ДГС София, а на 16.09.2025 г. групата ще посети и територията на ТП ДГС Кресна, където колегите предстои да се запознаят с резерват "Тисата“ и работата на предприятието по възобновяване на увредените от горски пожар насаждения в района на Стара Кресна.