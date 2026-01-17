ЗАРЕЖДАНЕ...
Банско затвърди мястото си на световната карта на алпийския сноуборд
© Община Банско
В спиращата дъха Пирин, при отлична организация от страна на Българската федерация по ски, "Юлен“ АД и Община Банско, започна най-значимото и зрелищно зимно спортно събитие в България за 2026 година.
Още първият състезателен ден затвърди репутацията на Банско като утвърден стандарт в зимните спортове и напълно оправда доверието, гласувано от ФИС, курортът да бъде домакин на елитни международни надпревари.
Спортният празник продължи с церемониите по награждаване, музикалния концерт на група "Молец“ и публичното теглене на жребия в центъра на Банско, събирайки жителите и гостите за още незабравими емоции.
Шатрата на "Уникално Банско“ допълни преживяването с автентични вкусове и местна кухня.
