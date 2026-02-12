Общо 20 български спортисти защитават честта на страната ни в 6 вида спорт на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, а шестима от тях са част от клубовете на Банско. Това е ярко доказателство за силата на местните школи и за утвърденото място на Банско като един от водещите центрове на зимните спортове в България – град, който създава олимпийци.Сноуборд20-годишният Тервел Замфиров – Сноуборд клуб "Юлен“, носител на исторически бронзов медал16-годишната Малена Замфирова – Сноуборд клуб "Юлен“21-годишният Александър Кръшняк – Сноуборд клуб "Юлен“Ски алпийски дисциплини25-годишният Калин Златков – Ски клуб "Юлен“Ски бягане23-годишният Даниел Пешков – Клуб по ски "Банско“Биатлон24-годишният Благой Тодев – Клуб по биатлон "Банско 2019“Особена гордост за Банско е и почетният гражданин на града Алберт Попов, който неизменно концентрира своята подготовка в България с доверие към отличните условия и професионалната среда, които Банско предлага.С присъствието си на най-големия спортен форум в света тези млади таланти не само представят България, но и утвърждават Банско като една от водещите столици на зимните спортове у нас.