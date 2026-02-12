ЗАРЕЖДАНЕ...
Банско със силно присъствие на Зимните олимпийски игри
Сноуборд
20-годишният Тервел Замфиров – Сноуборд клуб "Юлен“, носител на исторически бронзов медал
16-годишната Малена Замфирова – Сноуборд клуб "Юлен“
21-годишният Александър Кръшняк – Сноуборд клуб "Юлен“
Ски алпийски дисциплини
25-годишният Калин Златков – Ски клуб "Юлен“
Ски бягане
23-годишният Даниел Пешков – Клуб по ски "Банско“Биатлон
24-годишният Благой Тодев – Клуб по биатлон "Банско 2019“
Особена гордост за Банско е и почетният гражданин на града Алберт Попов, който неизменно концентрира своята подготовка в България с доверие към отличните условия и професионалната среда, които Банско предлага.
С присъствието си на най-големия спортен форум в света тези млади таланти не само представят България, но и утвърждават Банско като една от водещите столици на зимните спортове у нас.
"ПСИХО" превзема сцената на Драматичен театър "Никола Вапцаров" –...
21:36 / 11.02.2026
