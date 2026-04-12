В Банско днешният празник започна в храм "Св. Троица“, където беше посрещнат Благодатният огън от Йерусалим, в чест на Възкресението Христово. Още в късните часове на съботната вечер хиляди вярващи се събраха, за да преживеят заедно святия миг със свещ и обща молитва, съобщават от общината.

Великденският концерт на НЧ "Никола Вапцаров -1894“ и специалната гостенка – популярната фолклорна изпълнителка Светла Дукатева, събраха за празничния ден жителите и гостите на града. С усмивки и празнично настроение всички се хванаха на голямо великденско хоро под открито небе.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави жителите и гостите за празника, като подчерта значението на Възкресението като символ на надежда, светлина и единство. Празничните събития бяха уважени и от заместник-кметовете Магдалена Юсева и Сашка Въчкова, секретаря на община Банско Иван Докторов, както и от общински съветници.

Традиционните бански обичаи също намериха своето място в празничния ден. Отново се проведоха характерните ломади – обичай, съхранен през поколенията. Атмосферата привлече и множество туристи, които с интерес наблюдаваха и се запознаваха с местните обичаи.

Великденските дни в община Банско още веднъж показаха силата на българските традиции да обединяват хората и да създават празнична радост.