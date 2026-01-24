ЗАРЕЖДАНЕ...
Банско отново привлече вниманието на фестивала "Сурва" в Перник
Тази година "Сурва“ бе още по-специална, по-пъстра и по-вълнуваща, защото фестивалът отбеляза 60 години от своето създаване. Сред това многообразие банскалии отново изпъкнаха със силно присъствие, емоция и неподражаем колорит.
Облечени в атрактивни бабугерски костюми и красиви традиционни носии, участниците от Банско представиха култовия обичай "Предаване на житния клас“ – символичен ритуал, дълбоко свързан с празника Сурва, който се провежда в Банско в първия ден на новата година.
Появата на групата бе очаквана с огромен интерес от публиката, която от предишни години знае, че емоционалният заряд на банскалии е изключително силен – в костюмите, в представянето, в настроението. И този път зрителите не останаха разочаровани. Дефилето на Банско предизвика истински взрив от емоции и заслужено се превърна в най-фотографираното участие на фестивала, а банскалии заявиха, че след Сурва в Банско, най-големият им мерак е участието именно на "Сурва“ в Перник.
