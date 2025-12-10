На 13 декември Банско дава старт на ски сезон 2025–2026 с богата спортна и празнична програма, която обединява забавления в планината и събития в центъра на града.09:30 – Регистрация за игрите "Влез в отбора на шампиона“ и "Ловци на съкровища“.11:00 – Старт на играта "Влез в отбора на шампиона“.12:00 – Масово спускане на ски звездите и децата от ски училище "Юлен“.12:00 – DJ Alexandros Traw & Anastasis Vouki s Percussion Show.13:00 – Старт на "Ловци на съкровища“ и награждаване на победителите в двете игри.17:30 – "Уникално Банско“ – кулинарно представяне и дегустация на традиционни местни ястия.18:00 – Официално откриване на ски сезона с участието на специалните гости и ски легенди Джорджо Рока и Марк Жирардели.18:30 – Фолклорен спектакъл.С комбинация от атрактивни състезания, музика на живо, кулинарни изкушения и фолклор, Банско посреща новия зимен сезон като водеща ски и празнична дестинация в България.