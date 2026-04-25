Площад "Георги Измирлиев“ в Благоевград събра над 200 велосипедисти на различна възраст, които се включиха в третото издание на веломаратон "Благоевград на две колела“ тази сутрин.

Много енергия, емоции и усмивки изпълниха площада, където бе даден и стартът на спортната надпревара, с маршрут от 8,6 км.

"Благоевград е един от най-сигурните и спокойни градове. Това, което направихме днес, се нарича малка капка към това да осъзнаем на колко прекрасно място живеем. Всяка година на това събитие ставаме все повече и заедно трябва да разкажем колко е хубаво да се движиш с колело. Благодаря на всички вас, че сте тази малка капка днес и допринасяте да използваме потенциала на нашия град и да го превръщаме в още по-сигурно, чисто и безопасно място.“, каза кметът Методи Байкушев, който за поредна година бе участник в инициативата.

При регистрация всички участници получиха стартов номер, а след финала имаха възможност да участват в томбола, в която голямата награда бе чисто нов велосипед.

Веломаратонът "Благоевград на две колела“ има за цел да насочи вниманието към активния начин на живот и придвижването с велосипед в градска среда.

Събитието се организира от Община Благоевград в партньорство с Bike Center – Благоевград, БЧК, Аварийно-спасителния отряд, Пътна полиция и с подкрепата на:

Звено "Превенции“ – Благоевград, МКБППМН, Фондация "Код участие“, Ларго мол, Predela и Isosport.

В програма участваха Денс студио "Дежа Ву".

Община Благоевград поздравява всички, които станаха част от събитието и допринесоха за неговия успех!