Методи Байкушев с отчет на свършеното от общината за безопасността на пешеходците в града.
Ето какво написа градоначалникът иподкрепи думите си със снимки:
Изпълняваме взетите решения от извънредното заседание на Комисията по безопасност на движението, след поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград:
– Монтираме прожектори и допълнителни осветители за по-добра видимост на ключови пешеходни пътеки.
– Обхванати са булевардите "Св. св. Кирил и Методий", "Васил Левски", " Св. Димитър Солунски", "Джеймс Баучер", ул. "Иван Михайлов", ул. "Александър Стамболийски" и други.
– Изграждат се пътни неравности на рискови участъци. Първата вече е поставена на пешеходната пътека при кафе "Радина", предстои монтиране на други рискови места в града.
– Обновява се и пътната маркировка на натоварени пешеходни пътеки, като приоритетни са тези в близост до училища и детски градини. На особено натоварени места поставяме дълготрайна маркировка тип "студен пластик“ (например на входа на ОДМВР).
Ще продължим да монтираме светлоотразителни колчета, за да ограничим паркирането преди пешеходните пътеки.
Екипите ни на терен продължават работа по график, за да създадем максимално добри условия на движение и в тъмните часове. Поетапно и при благоприятни метеорологични условия ще изпълним всички набелязани мерки.
Отново моля всички участници в движението - бъдете внимателни! В града карам винаги с до 40 км./ч., а вечер и при дъжд задължително под 30 км./ч. на булеварди и под 25 км./ч. на по-тесните улици. Всеки на пътя е наш съгражданин и нечий близък. Нека сме толерантни и всички да се пазим един другиго.
