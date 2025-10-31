Байкушев каза каква е причината да не се допусне построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом

© Община Благоевград По-рано днес с решително мнозинство Общински съвет – Благоевград одобри предложението на кмета Методи Байкушев за възстановяване на собствеността на Oбщината върху имота, известен като комплекс "Ловен дом“.



С гласовете на 26 общински съветници ОбС разреши и одобри задание за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Благоевград и даде съгласие едновременно с това да се проведат процедурите за изменение на Подробния устройствен план на терена, за който е декларирано инвестиционно намерение за изграждане на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента.



Предложението на кмета на общината не одобриха двама общински съветници, 8 от колегите им се въздържаха, 3 не участваха в гласуването, двама от тях заради деклариран конфликт на интереси.



"Причината да не допуснем построяване на 6-етажен жилищен комплекс със 199 апартамента в сърцето на парк Ловен дом, е волята на нашите съграждани, изразена преди 90 години в решение на Горноджумайския общински съвет - "да се създаде парк "Ловен дом“ за една приятна гледка и удоволствие на гражданите“. Имотът, за който е заявеното инвестиционно намерение, винаги е бил част от този парк. Не можем да си позволим да потъпкваме паметта и достойнството на хорат“, заяви в изказването си при обсъждането кметът Методи Байкушев.



Кметът призова общинските съветници да гласуват водени единствено от интересите на благоевградчани, "за да запазим тази територия зелена и незастроена“, защото става въпрос за качеството на живот на хората и по този въпрос никакви политически, икономически, лични, партийни, или каквито и да било други съображения нямат място.



Решението на Общинския съвет дава възможност да се запази целостта на парк "Ловен дом“ във вида, в който е обособен през 1935 г. и разширен през 1938 г.



Решението на съветниците предвижда започване на процедура по изменение на Общия устройствен план на Общината, с която ще бъдат възстановени първоначалните граници на парк "Ловен дом“. В тях ще бъде върнат и теренът, върху който се намира комплексът и тенис кортовете.



Парк "Ловен дом“ е създаден с решение на Горноджумайския общински съвет от 23 май 1935 г., като място "за приятна гледка и удоволствие на гражданите“. Въпреки това, през 2001 г. част от терена, около 5,5 декара, е приватизирана, а впоследствие към нея са присъединени още 2,5 декара общинска земя. През 2019 г. предназначението на имота се променя от терен с предназначение "за хотелски комплекс и спортно-рекреационен център“ в "за жилищно строителство и спортно-рекреационен център“, което отваря възможност за изграждане на сгради с над 25 000 кв.м. Разгъната застроена площ и 199 апартамента.



Законът за устройство на територията е категоричен, че озеленени площи, които представляват Публична общинска собственост, нито могат да се продават, нито може да бъде променяно предназначението им. Публична общинска собственост не може да се придобива по давност, поясни кметът по време на дебатите.