Методи Байкушев.
Ето още какво съобщава той:
Когато встъпих в длъжност, повече от 97% от смесения битов отпадък се депонираше, като оползотворяването бе едва 2.7%. В общината нямаше отдел "Екология“ и никой не упражняваше реален контрол върху работата на операторите на инсталациите и депото. Единственият областен град в България без отдел "Екология“. Не се шегувам и не ми беше смешно, когато установих мащаба на безхаберието.
Управлението на отпадъците ни струва над 12 млн. лв. за 2025 г. или цели 30% от собствените приходи на община Благоевград.
Заради това се налага голяма част от работата ми като кмет да е насочена към този проблем. Ето част от мерките, които предприехме:
- Създадохме отдел "Екология“ и звено за контрол на операторите, като привлякохме опитни експерти в отпадъците;
- Увеличихме със 100% количеството рециклируем отпадък, отделен на сепариращата инсталация;
- Организирахме публични търгове и за пръв път започнахме да реализираме реални приходи от продажба на рециклируеми отпадъци, разделени на сепариращата инсталация;
- Довършихме и започнахме опериране на анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци от домакинствата;
- Променихме протоколите за работа по извозването, като пуснахме камиони на ОП "Чистота“, които да събират само кашоните около контейнерите в града.
- Подобрихме контрола върху магазините, предприятията и строителните фирми;
- Сключихме нови договори за оползотворяване на матраци, текстил, гуми, опасни отпадъци и едрогабаритни дървени мебели и увеличихме значително предадените количества по тях;
- Снабдихме най-натоварените питейни заведения с машини за разделно събиране на амбалажно стъкло;
- Направихме безплатна услугата по предоставяне на контейнер и извозване на строителни отпадъци от домакинствата;
- Проектираме площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци;
- Затворихме "депото“ в с. Изгрев (Айдарово), което функционираше незаконно повече от десетилетие;
- Поставихме камери на много места, където се формират незаконни сметища;
- Предвидихме отстъпки от такса битови отпадъци за гражданите, които събират разделно и предават отпадъците си от опаковки в пунктовете за вторични суровини в общината;
- До края на годината трябва да започне работа и наша собствена система за разделно събиране на отпадъци (в момента обществената поръчка за цветни контейнери се обжалва).
Има още много работа, но с тези мерки през януари 2026 г. успяхме да достигнем над 20% оползотворяване на отпадъците, като на всяко тримесечие регистрираме ръст на ефективността. Проблемът обаче ще остане, защото законът изисква до 2030 г. общините в България да оползотворяват най-малко 60% от общото тегло на отпадъците, а до 2035 г. – най-малко 90%.
Няма как да постигнем тези цели при сегашните възможности на нашите инсталации и нивото на обществено съзнание по темата. Затова от началото на мандата търсим нови устойчиви решения.
Използвахме тази събота и неделя, за да се запознаем с технологията на завода за отпадъци в с. Равадиново, община Созопол, заедно с главния инженер и главния еколог на община Благоевград, както и с представители на общините Симитли, Кочериново и Бобошево, с които сме заедно в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО - Благоевград).
Това е първият в България и един от много малкото заводи в Европа, които третират смесен битов отпадък чрез пиролиза. Резултатите са впечатляващи. От почти всякакъв вид отпадък заводът успява да произведе газ, карбон и пиролизно масло. От газа се прави електричество, което почти изцяло задоволява нуждите на завода, а често остава и излишък. Заводът третира и органичната подситова фракция така че тя да може да използва за анаеробна инсталация, където също може да се превърне в газ, електричество и компост.
Започваме проучвания за икономически изгодно изграждане на подобен завод на територията на РСУО - Благоевград, чрез който да намерим трайно решение на проблема с депонирането на огромни количества отпадък.
Утре ще проведем работна среща в община Поморие, където ще се запознаем с резултатите и опита от пилотен проект за разделно събиране на отпадъците, който поморийци са готвили няколко години и изпълняват от 2025 г.
Голямата задача за следващите години за всички нас е да генерираме колкото може по-малко отпадък, а генерирания да събираме и предаваме разделно. Това ще ни позволи да намалим ръста на сметката за отпадъци, така че да имаме повече пари за грижа за инфраструктурата и зелената система на града. Можем да го направим заедно.
