Знаете ли, че в община Благоевград всички заедно генерираме над 70 тона битов отпадък дневно? Да, всеки ден създаваме една "планина“ от боклуци, която ОП "Чистота“ изнася от улиците на града и селата. Поради ниската ефективност на изградените в предишния програмен период инсталации, прекалено голяма част от отпадъка се депонира. Това написа в профила си във FACEBOOK кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

Ето още какво съобщава той: 

Когато встъпих в длъжност, повече от 97% от смесения битов отпадък се депонираше, като оползотворяването бе едва 2.7%. В общината нямаше отдел "Екология“ и никой не упражняваше реален контрол върху работата на операторите на инсталациите и депото. Единственият областен град в България без отдел "Екология“. Не се шегувам и не ми беше смешно, когато установих мащаба на безхаберието.

Управлението на отпадъците ни струва над 12 млн. лв. за 2025 г. или цели 30% от собствените приходи на община Благоевград.

Заради това се налага голяма част от работата ми като кмет да е насочена към този проблем. Ето част от мерките, които предприехме:

- Създадохме отдел "Екология“ и звено за контрол на операторите, като привлякохме опитни експерти в отпадъците;

- Увеличихме със 100% количеството рециклируем отпадък, отделен на сепариращата инсталация;

- Организирахме публични търгове и за пръв път започнахме да реализираме реални приходи от продажба на рециклируеми отпадъци, разделени на сепариращата инсталация;

- Довършихме и започнахме опериране на анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци от домакинствата;

- Променихме протоколите за работа по извозването, като пуснахме камиони на ОП "Чистота“, които да събират само кашоните около контейнерите в града.

- Подобрихме контрола върху магазините, предприятията и строителните фирми;

- Сключихме нови договори за оползотворяване на матраци, текстил, гуми, опасни отпадъци и едрогабаритни дървени мебели и увеличихме значително предадените количества по тях;

- Снабдихме най-натоварените питейни заведения с машини за разделно събиране на амбалажно стъкло;

- Направихме безплатна услугата по предоставяне на контейнер и извозване на строителни отпадъци от домакинствата;

- Проектираме площадка за третиране на едрогабаритни отпадъци;

- Затворихме "депото“ в с. Изгрев (Айдарово), което функционираше незаконно повече от десетилетие;

- Поставихме камери на много места, където се формират незаконни сметища;

- Предвидихме отстъпки от такса битови отпадъци за гражданите, които събират разделно и предават отпадъците си от опаковки в пунктовете за вторични суровини в общината;

- До края на годината трябва да започне работа и наша собствена система за разделно събиране на отпадъци (в момента обществената поръчка за цветни контейнери се обжалва).

Има още много работа, но с тези мерки през януари 2026 г. успяхме да достигнем над 20% оползотворяване на отпадъците, като на всяко тримесечие регистрираме ръст на ефективността. Проблемът обаче ще остане, защото законът изисква до 2030 г. общините в България да оползотворяват най-малко 60% от общото тегло на отпадъците, а до 2035 г. – най-малко 90%.

Няма как да постигнем тези цели при сегашните възможности на нашите инсталации и нивото на обществено съзнание по темата. Затова от началото на мандата търсим нови устойчиви решения.

Използвахме тази събота и неделя, за да се запознаем с технологията на завода за отпадъци в с. Равадиново, община Созопол, заедно с главния инженер и главния еколог на община Благоевград, както и с представители на общините Симитли, Кочериново и Бобошево, с които сме заедно в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО - Благоевград).

Това е първият в България и един от много малкото заводи в Европа, които третират смесен битов отпадък чрез пиролиза. Резултатите са впечатляващи. От почти всякакъв вид отпадък заводът успява да произведе газ, карбон и пиролизно масло. От газа се прави електричество, което почти изцяло задоволява нуждите на завода, а често остава и излишък. Заводът третира и органичната подситова фракция така че тя да може да използва за анаеробна инсталация, където също може да се превърне в газ, електричество и компост.

Започваме проучвания за икономически изгодно изграждане на подобен завод на територията на РСУО - Благоевград, чрез който да намерим трайно решение на проблема с депонирането на огромни количества отпадък.

Утре ще проведем работна среща в община Поморие, където ще се запознаем с резултатите и опита от пилотен проект за разделно събиране на отпадъците, който поморийци са готвили няколко години и изпълняват от 2025 г.

Голямата задача за следващите години за всички нас е да генерираме колкото може по-малко отпадък, а генерирания да събираме и предаваме разделно. Това ще ни позволи да намалим ръста на сметката за отпадъци, така че да имаме повече пари за грижа за инфраструктурата и зелената система на града. Можем да го направим заедно.