Вече се полага първи слой асфалт, с което вървим към края на пълната реконструкция на още две улици - "Димитър Йосифов" и "Свети Наум" в Благоевград, съобщи в профила си във FACEBOOK кметът на Общината Методи Байкушев.

Сменени са водопроводите и канализацията. Изградени са нови тротоари. На мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени повече нови, става ясно от публикацията на общинския кмет. 

Продължава и реконструкцията на улиците "Христо Смирненски" и "Антим I".

"Тази тежки ремонти причиняват изключително неудобство на гражданите, но са залог за намаляване загубите на вода и солидна подземна и надземна инфраструктура за десетилетия напред", пише още Методи Байкушев

 

 

 

 