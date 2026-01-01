ЗАРЕЖДАНЕ...
Байкушев: Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите
© Борислав Данчов
Кметът Методи Байкушев поздрави присъстващите и пожела здраве и успехи.
"През последната година усетихме завръщането на чувството за общност. Сякаш то си беше отишло и сякаш си мислехме, че е невъзможно – невъзможно е докато не го направим. Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите. Малките дела на добрина, на милост на отговорност, на спазване на закона – нека да имаме силите да го изпълним“, каза кметът.
В празничната програма, организирана от Община Благоевград, участие взеха местни популярни изпълнители. Публиката се наслади на гласовете на модерната поп и джаз изпълнителка Преслава Кръстева, солиста на Ансамбъл "Пирин“ и емблематичната певица Стойка Германова, фолклорния дует с автентични двугласни обработки Бисера и Лидия и доайена на македонската фолклорна песен Карамфил Божиков.
Водещ на новогодишната вечер беше колоритният актьор Виктор Кападжиев.
И тази година в програмата на Община Благоевград не бе използвана пиротехника, с цел опазване на деца, животни и чистотата на въздуха, но от Община Благоевград бе подсигурен бенгалски огън, който допринесе за празничната атмосфера сред присъстващите.
Светла, здрава и успешна Нова 2026 година!
