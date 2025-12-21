Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За игрите и спорта в "Струмско“ - обновихме изцяло старите, изпочупени площадки в междублоковото на ул. "Броди“ в квартала. Това съобщи кметът на Благоевград Методи Байкушев във Facebook. 

Монтирани са нови, висококачествени фитнес уреди с тежести и лостове, тенис маса, ударопоглъщаща настилка и развиващи децата съоръжения за игра, както и нови пейки и кошчета.

"Текат довършителни работи и предстои разчистване", написа още той. 

Байкушев подчерта, че до края на годината се очаква площадките да бъдат въведени в експлоатация, като към момента са общо 5 новите или изцяло обновени площадки в Благоевград – заедно с новата площадка на ул. "Стефан Стамболов“, новия скейт парк, новите фитнес уреди, както и детската площадка за деца до 3-годишна възраст в парк "Даме Груев“.

По думите му ремонт е бил извършен на още над 20 площадки в града, като на много места са подновени настилката и съоръженията.

"Площадките за деца са много важни за нас, затова и през новата година ще продължим работата и поетапно ще обновяваме и подменяме старите съоръжения", каза той.