Методи Байкушев във Facebook.
Монтирани са нови, висококачествени фитнес уреди с тежести и лостове, тенис маса, ударопоглъщаща настилка и развиващи децата съоръжения за игра, както и нови пейки и кошчета.
"Текат довършителни работи и предстои разчистване", написа още той.
Байкушев подчерта, че до края на годината се очаква площадките да бъдат въведени в експлоатация, като към момента са общо 5 новите или изцяло обновени площадки в Благоевград – заедно с новата площадка на ул. "Стефан Стамболов“, новия скейт парк, новите фитнес уреди, както и детската площадка за деца до 3-годишна възраст в парк "Даме Груев“.
По думите му ремонт е бил извършен на още над 20 площадки в града, като на много места са подновени настилката и съоръженията.
"Площадките за деца са много важни за нас, затова и през новата година ще продължим работата и поетапно ще обновяваме и подменяме старите съоръжения", каза той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.