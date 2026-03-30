Методи Байкушев.
Всеки от нас си е направил труда да отдели отпадъците от категория "опасни" и да ги предаде, където трябва, за да не замърсяват общия отпадък, да не причиняват вреди както на природата, така и на хората и животните, допълва още той.
Опасен отпадък са живачните термометри, боите, лаковете, лепилата, тонерите и мастилата, препаратите със знак за опасност и други.
5,2 тона отпадъци от електричество и електроннo оборудване сме събрали и предали през м.г. Това е стара аудио и звукова техника, компютърни принадлежности, домакинска техника и подобни (без едрогабаритни).
Данните са положителен показател за отговорността ни към природата, но трябва и е важно тази година да повишим значително резултатите, за да имаме по-чиста природа.
"Можем да поставим началото още тази седмица на 1 и 2 април (сряда и четвъртък), съвместно с "БалБок Инженеринг“ АД и "Аутоскрап“ ЕООД, Община Благоевград организира кампания за събиране на опасни отпадъци и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от домакинствата", казва още Байкушев.
Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт, който ще бъде разположен, както следва:
01.04.2026 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ул. "Св. Иван Рилски“ и пл. "Македония“ до сградата на Камерна опера - Благоевград и от 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Еленово“, ул. "Георги Андрейчин“, в района на паркинга пред супермаркета.
02.04.2026 г. от 10:00 до 12:30 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Запад“, в района на паркинга пред автомивката и 13:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Струмско“, ул. "Освобождение“, в района на паркинга пред супермаркет "Стоми“.
"Можете да предавате безвъзмездно: замърсени опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, както и малки излезли от употреба електрически уреди. Не се изискват много усилия, а спомага за опазването на природата значително. От нас зависи", прибавя той.
