"БСП – Обединена левица“ регистрира листата си с кандидати за народни представители в 1 МИР – Благоевград. Пред журналисти от левицата обясниха, че в надпреварата за Благоевградска област ще участват с 21 кандидати, които са представители на почти всички общини в област Благоевград.От БСП обясниха, че сред кандидатите за депутати има спортисти, предприемачи, експерти в социалната сфера, както и във всички останали области.Гергана Орманлиева, която е водач на БСП за област Благоевград каза, че листата на БСП обединява хора с различен професионален и обществен опит, които искат да работят за развитието на региона."Вярвам, че ние ще се справим с нелеката задача да изведем партията ни от тази трудна ситуация. Екипът ни е мотивиран. Нека гражданите бъдат активни в този процес, за да се направи трудната промяна“, добави тя.Сред основните приоритети на БСП са привличане на нови инвеститори за региона и развитие на икономиката.Орманлиева подчерта, че предизборната им кампания ще бъде честна, позитивна и насочена към идеи.В листата на БСП за Благоевградска област са още журналистът София Гълъбова, Снежана Трайкова, Алексей Герчев, Костадин Апостолов, Иван Майсторов, Светлана Шаренкова, Димитър Великов Баханов и други.