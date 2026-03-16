ЗАРЕЖДАНЕ...
БСП регистрира листа с 21 кандидати за народни представители в 1 МИР – Благоевград
©
От БСП обясниха, че сред кандидатите за депутати има спортисти, предприемачи, експерти в социалната сфера, както и във всички останали области.
Гергана Орманлиева, която е водач на БСП за област Благоевград каза, че листата на БСП обединява хора с различен професионален и обществен опит, които искат да работят за развитието на региона.
"Вярвам, че ние ще се справим с нелеката задача да изведем партията ни от тази трудна ситуация. Екипът ни е мотивиран. Нека гражданите бъдат активни в този процес, за да се направи трудната промяна“, добави тя.
Сред основните приоритети на БСП са привличане на нови инвеститори за региона и развитие на икономиката.
Орманлиева подчерта, че предизборната им кампания ще бъде честна, позитивна и насочена към идеи.
В листата на БСП за Благоевградска област са още журналистът София Гълъбова, Снежана Трайкова, Алексей Герчев, Костадин Апостолов, Иван Майсторов, Светлана Шаренкова, Димитър Великов Баханов и други.
Още по темата
/
ГЕРБ-СДС също регистрира листата си в 1-ви избирателен район Благоевград за предстоящите парламентарни избори
17:25
Над половин милион са нуждаещите се българи: Започва раздаването на хранителни пакети в цялата страна
15:57
Председателят на ЦИК: Както не си изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок, по същия начин и с машините
15.03
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.