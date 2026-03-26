БАБХ: Тонове месо са излезли от незаконни кланици в Кърджалийско
По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни. Това означава, че от двете кланици са излезли тонове месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол. По номерата на марките ще бъде извършена проверка на произхода и на собствениците на животните.
В първата кланица инспекторите на Агенцията са установили около 100 кг телешко месо без доказан произход, а във втората – приблизително 230 кг говеждо месо, 10 кг говежди обрезки и четири животински кожи. Всичко това ще бъде унищожено, а срещу собствениците на имотите ще бъде образувано досъдебно производство.
Акцията в Кърджалийско се проведе по-малко от две седмици, след като бяха установени незаконни кланици в Ихтиман, работили с години.
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че съхранението и търговията с месо без доказан произход и без официален ветеринарномедицински контрол представляват риск за здравето на потребителите и подлежат на строги санкции.
Още от категорията
Благоевград е все по-близо до това да има нов храм! Кметът Байкушев връчи разрешително за строеж на Неврокопския митрополит Серафим
25.03
Байкушев: Тежките ремонти причиняват неудобство на благоевградчани, но са залог за намаляване загубите на вода
24.03
Започва записването на класираните деца за първа възрастова група в детските градини в Благоевград
23.03
Ръст на всички показатели и бързо правораздаване отчита Окръжен съд – Благоевград за 2025 година
20.03
Благоевград инвестира над 3 млн. евро в енергийно обновяване на зала "22 Септември" и 5 кметства
20.03
Благоевград е все по-близо до това да има нов храм! Кметът Байкуш...
19:43 / 25.03.2026
Учение по пожарна безопасност с реалистична евакуация в Гимназият...
13:19 / 25.03.2026
Община Благоевград представя проект за изграждане на нов правосла...
12:30 / 25.03.2026
Благоевград се включва в Международния ден за информираност за еп...
11:52 / 25.03.2026
Спипаха побойниците на нападнатите младежи в благоевградския квар...
11:02 / 25.03.2026
