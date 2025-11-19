Лек автомобил е блъснал пешеходец в благоевградския квартал "Струмско", научи "Фокус" от свой източник.Пострадалият е бил транспортиран до Спешното приемно отделение на Многопрофилна боница за активно лечение - Благоевград, където в момента му се извършва скенер. Към момента не е ясно какво е неговото състояние.На място се извършват процесуално-следствени действия за установяване причините, довели до инцидента.