Лек автомобил е блъснал пешеходец в благоевградския квартал "Струмско", научи "Фокус" от свой източник. 

Пострадалият е бил транспортиран до Спешното приемно отделение на Многопрофилна боница за активно лечение - Благоевград, където в момента му се извършва скенер. Към момента не е ясно какво е неговото състояние. 

На място се извършват процесуално-следствени действия за установяване причините, довели до инцидента.