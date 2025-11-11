68-годишна жена от град Благоевград е с фрактура на рамото, след като е била блъсната от лек автомобил на улица "Стефан Стамболов“ в Благоевград, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал около 11:00 часа вчера. При него 53-годишния водач от село Покровник, извършвайки маневра на заден ход, е блъснал 68-годишна жена от град Благоевград.На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.