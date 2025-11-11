ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобил блъсна жена при маневра на заден ход
©
Инцидентът е станал около 11:00 часа вчера. При него 53-годишния водач от село Покровник, извършвайки маневра на заден ход, е блъснал 68-годишна жена от град Благоевград.
На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
Още от категорията
/
Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград започна репетиции по два знакови български текста
10.11
С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишната жена, наръгана в центъра на Благоевград
10.11
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
09.11
Община Благоевград представи в кв. "Струмско" възможностите за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди
07.11
Окръжният съд в Благоевград одобри споразумение по дело за неправомерно държане на археологически обекти
06.11
Проверяват готовността на Благоевградска област за справяне със снегопочистването през сезон 2025/2026 г.
06.11
Кметът на Благоевград Методи Байкушев и директорът на VII СУ "Кузман Шапкарев" Лилия Стоянова откриха нов STEM център за откриватели
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Такси удари младо момиче на централен булевард в Благоевград
22:36 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.