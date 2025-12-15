ЗАРЕЖДАНЕ...
Автобусната линия от Благоевград до Картала премина на зимно разписание
Автобусът тръгва всяка събота и неделя от спирка "Младежки дом“ в 7:30 ч. и в 15:00 ч., а от спирка "Картала“ в 13.00 ч. и 16.30 часа.
По линията са предвидени общо 9 спирки:
"Младежки дом“, "Воденицата“, "Орбита“, "Арабаджийска махала“, с. Бистрица, "Влаховци“, хижа "Горско стопанство“, "Бодрост“, "Картала“.
Разписанието ще се изпълнява от закупения нов 20-местен автобус. Той разполага и с багажник, който позволява превоз на ски оборудване. Целта е да се осигури по-голямо удобство за туристите и любителите на планината.
Припомняме, че линията бе разкрита през 2024 г. по предложение на кмета Методи Байкушев именно с цел да улесни достъпа до планината и туристическите обекти в района.
