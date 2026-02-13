Сподели close
Полицейски служители на 02 РУ-Благоевград работят по получено, около 11:17 часа вчера, съобщение за открито умъртвено куче под мост на река Бистрица в района на продължението на ул. "Крали Марко“ в град Благоевград.

Назначена е аутопсия за установяване на точната причина за смъртта на животното. Образувано е досъдебно производство.

Както ФОКУС съобщи вчера втори труп на куче е открит в река Благоевградска Бистрица, след като по-рано беше подаден сигнал за стрелба по бездомни животни в района на джамията в Благоевград. Това става ясно от публикация във FACEBOOK. 

Първоначално граждани съобщили за изстрели, а малко след това било намерено мъртво куче. По-късно в коритото на реката изплувало и второ тяло, което засилва съмненията за умишлено посегателство.