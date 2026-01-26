ЗАРЕЖДАНЕ...
Ателие за актьори ще се проведе в Благоевград на 15 и 16 февруари
©
Ателието е насочено към актьорски, движенчески и вокални практики и ще се проведе на 15 и 16 февруари от 11:00 ч. до 19:00 ч. в Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград с осигурено настаняване.
След приключването му, част от актьорите ще бъдат поканени да вземат участие в спектакъла “Кървава сватба" по Ф. Г. Лорка, който ще се реализира в периода юни-септември 2026 година.
В ателието могат да участват актьори и студенти в последен курс на обучение - мъже и жени - до 35-годишна възраст. С предимство са движенческа култура, вокални умения, музикални инструменти.
"Можете да заявите желание за участие на имейл office@dtblagoevgrad.com до 10.02.26 г. като изпратите актуално CV, портретна снимка и снимка в цял ръст. Ще се свържем с одобрените кандидати допълнително", допълват от културния институт.
Проектът “Кървава сватба" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура" по програма “Създаване и разпространение / Големи проекти" 2025
Още от категорията
/
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:12 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.