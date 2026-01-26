Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград обявява отворена покана за включване в ателие с режисьора и хореограф Филип Петковски (Северна Македония) и композитора Петър Дундаков.Ателието е насочено към актьорски, движенчески и вокални практики и ще се проведе на 15 и 16 февруари от 11:00 ч. до 19:00 ч. в Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград с осигурено настаняване.След приключването му, част от актьорите ще бъдат поканени да вземат участие в спектакъла “Кървава сватба" по Ф. Г. Лорка, който ще се реализира в периода юни-септември 2026 година.В ателието могат да участват актьори и студенти в последен курс на обучение - мъже и жени - до 35-годишна възраст. С предимство са движенческа култура, вокални умения, музикални инструменти."Можете да заявите желание за участие на имейл office@dtblagoevgrad.com до 10.02.26 г. като изпратите актуално CV, портретна снимка и снимка в цял ръст. Ще се свържем с одобрените кандидати допълнително", допълват от културния институт.Проектът “Кървава сватба" се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура" по програма “Създаване и разпространение / Големи проекти" 2025