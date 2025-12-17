Сподели close
Асфалтират едни от най-проблемните участъци на пътната настилка преди края на годината в Благоевград.

"При жп прелеза при квартал "Грамада" и на изхода на квартал "Струмско" изрязахме стария асфалт и положихме дебел слой нов на по-дълги участъци, за да подобрим сигурността и вида на пътната инфраструктура", написа в профила си във Facebook кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

Запълнени са дупки по улиците "Ангел Кънчев", "Григор Пърличев", "Иван Михайлов" и др.

Над 20 000 кв.м. асфалт са били положени през 2025 г. в рамките на частични ремонти по подобряване и поддръжка на уличната мрежа, които обхващат десетки улици в общината. 

"С това вървим към края на асфалтирането за тази година и започваме да планираме новите обекти за работа през 2026 г.", пише още той.