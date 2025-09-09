Асения Димитрова: Бъдещето на въглищното производство е крайно несигурно

© Фокус Бъдещето на въглищното производство е крайно несигурно, като все повече държави се отказват от него и преминават към алтернативни, по-малко замърсяващи, по-малко вредни енергийни източници. Този преход ще се случи и в България, може би дори по естествен път. За да е справедлив този преход, трябва да се осигури възможности за всички, чиито работни места са застрашени. ЕК инвестира доста средства в този преход, а и самите енергетици осъзнават нуждата от подобряване и развитие на нови умения. Това каза в предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“ ръководител проекти в "Бранд Медия България“ Асения Димитрова, занимаваща се с теми, свързани с справедлив преход и кариерен интелект през последните години.



Между 11 и 13 септември в Стара Загора предстои областният кариерен форум Top Jobs Стара Загора, който е насочен към трансформацията на българските региони, зависими от въглищата, и е насочен към подобряване на информираността за възможностите свързани с предстоящата трансформация за нова кариера, предприемачество и усвояване на умения. Форумът се осъществява със стратегическото партньорство на Община Стара Загора, Агенцията за регионално икономическо развитие и Тракийския университет.



Кариерен преход на възможностите основно е фокусиран върху политиката на сближаване на ЕС, позната и като Регионалната политика в настоящия 7-годишен период. "Тази политика предоставя на България 11 милиарда евро за инвестиции, в това число влиза и Фондът за справедлив преход, който е специфично ориентиран към въглеродно-интензивните региони и предоставя 1,2 милиарда евро за тях, като по-голямата от част от тях са предвидени конкретно за Стара Загора и за съседни общини. В края на миналата година стартира първата покана за проектни предложения, която имаше бюджет от 56 милиона евро. Целта беше да се подпомогнат работниците, да се преквалифицират, да придобият нови умения, включително предприемачески.“



По думите на Димитрова, базирани на собствено проучване, което е представително за цялата Област Стара Загора, близо 3/4 от жителите на областта оценяват климатичните промени като реална заплаха и има осъзнаване за необходимостта от промяна. 45% вярват, че преходът към зелена икономика ще създаде нови възможности за работа в региона. "Това е причината с поредица от събития, поредица от дискусии и кампании, и ние да се опитваме да привличаме вниманието към тези възможности, включително възможностите, които ЕС предоставя,“ разказа експертът и добави, че на кариерният форум се очакват много разнообразни компании, предимно от енергийния сектор, ще има богата експо част с работодатели, доставчици на обучителни и дигитални услуги, конферентна дискусионна програма, както и много работилници за развиване на умения.



Според експерта нито един пазар не е напълно адаптиран за социалните ефекти от трансформация на икономиката към по-екологични производства, дигитална трансформация, за ефектите от внедряване на генеративния изкуствен интелект. "Добре е да го осъзнаем по-навреме, за да имаме шанс в глобалната надпревара за кадри и за да можем всъщност да се възползваме от финансовите възможности и от подкрепата, които са предвидени за тази цел от ЕС,“ каза тя и посочи, че препоръката им е хората да не чакат, а да бъдат подготвени възможно най-рано, да се оглеждат за алтернативите, да помислят какво могат да подобрят в уменията си, "за да не се окаже в един момент, че промяната ще ги свари в неподходящ момент и с много малко време да се адаптират“.