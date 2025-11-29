Най-новите находки от проучванията в Античния град Хераклея Синтика официално бяха предадени във фонд "Археология“ на Исторически музей – Петрич. Това стана от ръководителя на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински, след като артефактите преминаха през специализирана консервация и реставрация, извършена от експерти от НАИМ – БАН, Националния исторически музей и Регионален исторически музей – Благоевград.Сред най-интересните експонати са глинени лампи с редки сюжети, стъклени съдове, детски играчки, златни обеци, статуетки на Атина и Афродита, фигурка на професионална оплаквачка, стъклени мъниста от накити, както и части от статуя на Херакъл. Артефактите обхващат както елинистическия период, така и римската епоха — истинско свидетелство за богатия живот в древния град.Кметът Димитър Бръчков беше сред първите, които имаха възможност да видят отблизо новите находки. Проф. Вагалински подчерта значението на откритията, заявявайки, че "чрез предметите усещаме хората зад тях – техните мисли и емоции“. Той допълни, че системната работа между Община Петрич, музея и научния екип се превръща в разпознаваем пример за устойчиво културно развитие.Директорът на музея инж. Катя Стоянова съобщи, че артефактите ще бъдат включени в постоянната експозиция през 2026 г. Новата изложба ще бъде представена пред широката публика по време на събитията от "Нощ на музеите 2026“.Община Петрич продължава да подкрепя активно археологическите проучвания в Хераклея Синтика — място, което с всяка нова находка затвърждава историческото си значение за целия регион.