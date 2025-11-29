ЗАРЕЖДАНЕ...
Артефактите от археологически сезон 2025 в Хераклея Синтика вече са в Историческия музей в Петрич
Кметът Димитър Бръчков беше сред първите, които имаха възможност да видят отблизо новите находки. Проф. Вагалински подчерта значението на откритията, заявявайки, че "чрез предметите усещаме хората зад тях – техните мисли и емоции“. Той допълни, че системната работа между Община Петрич, музея и научния екип се превръща в разпознаваем пример за устойчиво културно развитие.
Директорът на музея инж. Катя Стоянова съобщи, че артефактите ще бъдат включени в постоянната експозиция през 2026 г. Новата изложба ще бъде представена пред широката публика по време на събитията от "Нощ на музеите 2026“.
Община Петрич продължава да подкрепя активно археологическите проучвания в Хераклея Синтика — място, което с всяка нова находка затвърждава историческото си значение за целия регион.
