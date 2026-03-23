ЗАРЕЖДАНЕ...
Арести в Пиринско след акция срещу разпространението на наркотици
© ФОКУС
След извършена, около 00:05 часа на 21.03.2026 г. в центъра на с. Корница, общ. Гоце Делчев, проверка на 26-годишен мъж от същото село, у него са намерени и иззети около 0,47 грама сух канабис и около 1,16 грама амфетамин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.
Около 01:05 часа на 22.03.2026 г. в с. Брезница, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е проверен 29-годишен жител на селото. У същия е открит полиетиленов плик, съдържащ около 1,06 грама наркотично вещество, реагиращо положително на амфетамин. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.
От полицейски служители на РУ-Петрич са задържани 44-годишна жена и 27-годишен мъж от с. Беласица, след като около 22:00 часа на 21.03.2026 г. в ресторант в с. Беласица, у жената е открито пликче, съдържащо около 0,20 грама кокаин, а у мъжа – пликче, съдържащо около 0,35 грама кокаин. По случаите са образувани досъдебни производства.
На 22.03.2026 г. около 22:40 часа в района на ул. "Броди“ в гр. Благоевград, от органите на реда е проверен 17-годишен младеж от града, у когото е намерена цигара, съдържаща около 0,2 грама марихуана. По случая е образуван заявителски материал.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.