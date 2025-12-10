ЗАРЕЖДАНЕ...
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
Сред множеството силно се открояваше фигурата на възрастен мъж – трудно подвижен, подпиращ се на патерици, седнал на малък сгъваем стол в първата редица протестиращи на площад "Георги Измирлиев“.
Актрисата от благоевградския драматичен театър "Никола Вапцаров“ Жанет Керанова каза пред събралото се множество, че е на протеста в качеството си на жена и майка.
"Искам никой да не нарича нашите деца, които се борят за собственото си бъдеще – мръшляци. Искам нашите деца да имат право на избор, а не да ги гоним в чужбина. Искам нашите деца да бъдат нашата опора, затова днес ви моля: "Майки, застанете до децата си, бъдете им опора, покажете им как се брани свободата“, каза още Жанет Керанова.
