Ансамбъл "Пирин" представя премиерния си спектакъл "Слънце да огрее"
Представленията ще се състоят на 16 и 17 декември от 19:00 ч. в зала "Яворов“, а на 18 декември ансамбълът гостува във Варна. През март спектакълът ще бъде представен и в Зала 1 на НДК - София.
Заглавието "Слънце да огрее“ е вдъхновено от едноименната песен на българите от покрайнините-преселници, които в думите "ветер да подуйне, слънце да огрее“ носят своя копнеж, тъга и надежда. Спектакълът е художествен поклон към техния дух и към непрекъсваемата връзка с корена, която остава жива отвъд разстоянията.
На сцената оживява пъстра панорама от фолклорните области на България - пиринци, власи, турлаци, гагаузи, шопи и родопчани, преплетени в един общ, дълбоко емоционален разказ. В него участват над 60 изпълнители, които превръщат сцената в живо, многопластово платно.
Спектакълът носи творческата сила на целия артистичен екип на ансамбъл "Пирин“. Хореографската визия е изградена от Мирослав Димитров и Венета Ценова, които съчетават традиционни мотиви със съвременна сценична динамика. Музикалният свят на представлението е оформен от Марек Дяков и Латинка Костова, чиято богата фолклорна чувствителност вдъхва нов живот на народните мотиви.
"Слънце да огрее“ е спектакъл, който възвисява, трогва и вдъхновява - истински празник на традицията, който ансамбъл "Пирин“ с гордост представя най-напред пред своята публика у дома в Благоевград.
