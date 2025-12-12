Ансамбъл "Пирин“ посреща своята публика в родния Благоевград с премиерата на новия мащабен спектакъл "Слънце да огрее“ - едно сценично пътешествие през богатството на българската народна памет.Представленията ще се състоят на 16 и 17 декември от 19:00 ч. в зала "Яворов“, а на 18 декември ансамбълът гостува във Варна. През март спектакълът ще бъде представен и в Зала 1 на НДК - София.Заглавието "Слънце да огрее“ е вдъхновено от едноименната песен на българите от покрайнините-преселници, които в думите "ветер да подуйне, слънце да огрее“ носят своя копнеж, тъга и надежда. Спектакълът е художествен поклон към техния дух и към непрекъсваемата връзка с корена, която остава жива отвъд разстоянията.На сцената оживява пъстра панорама от фолклорните области на България - пиринци, власи, турлаци, гагаузи, шопи и родопчани, преплетени в един общ, дълбоко емоционален разказ. В него участват над 60 изпълнители, които превръщат сцената в живо, многопластово платно.Спектакълът носи творческата сила на целия артистичен екип на ансамбъл "Пирин“. Хореографската визия е изградена от Мирослав Димитров и Венета Ценова, които съчетават традиционни мотиви със съвременна сценична динамика. Музикалният свят на представлението е оформен от Марек Дяков и Латинка Костова, чиято богата фолклорна чувствителност вдъхва нов живот на народните мотиви."Слънце да огрее“ е спектакъл, който възвисява, трогва и вдъхновява - истински празник на традицията, който ансамбъл "Пирин“ с гордост представя най-напред пред своята публика у дома в Благоевград.