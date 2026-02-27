ЗАРЕЖДАНЕ...
Ансамбъл "Пирин" постави финалния щрих на "От Добруджа до Пирин"
©
Още в първите минути на сцената се срещнаха традиция и съвремие.
Характерните пирински звуци, инструментални изпълнения и динамични хореографии пресъздадоха въздействаща картина на фолклорното богатство на региона.
Традиционно, ансамбълът, който повече от шест десетилетия е сред водещите културни институти в България, успя да вдигне стотици любители на фолклора на крака.
Началото на фестивала бе поставено от Ансамбъл "Добруджа“, професионален състав към Община Добрич, който съхранява и популяризира традициите на Добруджанската фолклорна област чрез песни, танци и инструментална музика.
Втората вечер на сцената се изявиха творците от Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ – Плевен, който е утвърден културен институт, носещ името на своя дългогодишен художествен ръководител и представящ богатството на северняшката фолклорна традиция.
През трите фестивални вечери "От Добруджа до Пирин“ се утвърди като своеобразен мост между регионите и посланик на родните традиции, събирайки на една сцена различни фолклорни области.
Още от категорията
/
Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест населени места по проект с финансиране от НПВУ
25.02
Добруджа срещна Пирин
25.02
Официална делегация от Банско посети италианския алпийски град по време на Зимните олимпийски игри
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
"Визия за Благоевград 2026" и ключови проекти представя кметът Ме...
20:11 / 26.02.2026
Набират доброволци за благоевградското доброволно формирование
16:07 / 26.02.2026
Цената на водата скача, а благоевградчани се оказха най-големите ...
14:41 / 26.02.2026
Полицията с първи подробности за загиналия турист в Пирин
11:10 / 26.02.2026
Меле между туристи пред седалковия лифт в ски зоната на Банско, п...
10:45 / 26.02.2026
Втората фестивална вечер на "От Добруджа до Пирин" събра на една ...
10:30 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.