Ансамбъл "Пирин“ постави финалния щрих на "От Добруджа до Пирин“ с концерт- кулминация на тридневния фолклорен фестивал, който се проведе в Благоевград. Третата фестивална вечер бе наситена с цвят, ритъм и енергия, а аплодисментите на публиката не стихваха до самия край на спектакъла.Още в първите минути на сцената се срещнаха традиция и съвремие.Характерните пирински звуци, инструментални изпълнения и динамични хореографии пресъздадоха въздействаща картина на фолклорното богатство на региона.Традиционно, ансамбълът, който повече от шест десетилетия е сред водещите културни институти в България, успя да вдигне стотици любители на фолклора на крака.Началото на фестивала бе поставено от Ансамбъл "Добруджа“, професионален състав към Община Добрич, който съхранява и популяризира традициите на Добруджанската фолклорна област чрез песни, танци и инструментална музика.Втората вечер на сцената се изявиха творците от Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“ – Плевен, който е утвърден културен институт, носещ името на своя дългогодишен художествен ръководител и представящ богатството на северняшката фолклорна традиция.През трите фестивални вечери "От Добруджа до Пирин“ се утвърди като своеобразен мост между регионите и посланик на родните традиции, събирайки на една сцена различни фолклорни области.