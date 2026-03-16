С бурни и продължителни аплодисменти публиката изпрати артистите на Ансамбъл "Пирин“ след премиерата на новия им спектакъл "Слънце да огрее“, представен снощи, 15 март, в препълнената Зала 1 на НДК. Емоционалната вечер се превърна в истински празник на българския дух, традиция и приемственост.Новият спектакъл е своеобразен художествен поклон към българщината – разказ за хората и корена, за паметта и принадлежността. Чрез музика, танц и песен на сцената оживяха истории от Пиринския край, от Родопите, от общности на власи и гагаузи – различни по своите нюанси, но обединени от любовта към родното, където и по света да се намират.Зала 1 на НДК бе изпълнена до последното място, а сред публиката бе и министър-председателят Андрей Гюров, който също аплодира артистите за впечатляващото им изпълнение. Специален личен повод за присъствие в залата имаше бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков, който избра да отбележи рождения си ден именно с концерта на Ансамбъл "Пирин“, споделяйки празника с артистите и публиката.Вечерта бе изпълнена и с много признание – сцената се изпълни с цветя и поздравителни адреси от колеги от много ансамбли, културни институции и общини от цялата страна. Особено вълнуващи за артистите бяха поздравите от наследниците на основателите на ансамбъла – от Румяна Коцева, дъщеря на първия главен художествен ръководител Златко Коцев, както и от семейство Стефанови – наследници на легендарния и най-дългогодишен главен художествен ръководител проф. Кирил Стефанов.Спектакълът е създаден от творчески екип, който обединява традицията и съвременния сценичен език: диригент на хора е Латинка Костова, диригент на оркестъра – Марек Дяков, хореограф – Венета Ценова. Режисьор и двигател на художествената идея е Мирослав Димитров – главен художествен ръководител, хореограф и директор на Ансамбъл "Пирин“.Особена емоция на сцената донесоха и специалните гости – Бистришките баби, Бански старчета и ученици от Националното училище за танцово изкуство, които символично показаха срещата между традицията и бъдещето – приемствеността между поколенията върху една голяма сцена.Премиерата на "Слънце да огрее“ се превърна не просто в концерт, а в празник на живата българска култура – доказателство, че когато традицията се пази с любов, тя продължава да вдъхновява и обединява.