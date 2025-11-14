Двайсет години след кончината на професор Кирил Стефанов името му продължава да звучи като жива мелодия - нежна, но силна, като песните, които той превърна във вечност, пишат от Ансамбъл "Пирин" в профила си във Facebook."Един от създателите на легендата Ансамбъл "Пирин“, той не просто подреди нотите, той вдъхна душа на цял един свят. Събра под крилото си гласове, танцьори и музиканти и ги превърна в посланици на българския дух, които и днес носят красотата на нашия фолклор по света", допълват от Ансанбъла.Професор Стефанов бил от онези редки личности, които не само творят, но и възпитават - в любов към традицията, в отдаденост към сцената, в уважение към корена. Всеки, който е работил с него, говори за благородството му, за мярата, за онази тиха, но непоклатима сила, с която умееше да направи невъзможното възможно."Днес, две десетилетия след като го няма сред нас, наследството му продължава да живее - в песните на ансамбъла, в спомените на неговите ученици, в ритъма на всяко пиринско хоро. И с всяка нота, всяко докосване до сцената, ние му казваме едно тихо, но дълбоко "Благодарим!“", допълват още от Ансамбъл "Пирин".