Ансамбъл "Пирин" ни припомни кой е проф. Кирил Стефанов
"Един от създателите на легендата Ансамбъл "Пирин“, той не просто подреди нотите, той вдъхна душа на цял един свят. Събра под крилото си гласове, танцьори и музиканти и ги превърна в посланици на българския дух, които и днес носят красотата на нашия фолклор по света", допълват от Ансанбъла.
Професор Стефанов бил от онези редки личности, които не само творят, но и възпитават - в любов към традицията, в отдаденост към сцената, в уважение към корена. Всеки, който е работил с него, говори за благородството му, за мярата, за онази тиха, но непоклатима сила, с която умееше да направи невъзможното възможно.
"Днес, две десетилетия след като го няма сред нас, наследството му продължава да живее - в песните на ансамбъла, в спомените на неговите ученици, в ритъма на всяко пиринско хоро. И с всяка нота, всяко докосване до сцената, ние му казваме едно тихо, но дълбоко "Благодарим!“", допълват още от Ансамбъл "Пирин".
