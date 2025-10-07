Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград

© На 11 октомври 2025 г. от 19:00 ч. Благоевград ще бъде домакин на концерта "Мелодии без граници“, който ще събере на една сцена Хора на Ансамбъл "Пирин“ и корейската кросоувър формация СООК (SOOK).



Залата на Народно читалище "Н. Й. Вапцаров – 1866“ и Камерна опера – Благоевград ще се изпълни с фолклорна и съвременна музика, преплетени в едно звучене. Входът е свободен!



Събитието е част от културния обмен между двете страни и носи посланието, че музиката има силата да свързва хората отвъд различията.



За първото си участие в чужбина формация СООК, неизменна част от престижния фестивал "Джонджу Сори“, избира именно България, а след това Унгария.



СООК - "малка къща“, е състав от град Дегу, който обединява млади музиканти, свирещи на традиционни корейски инструменти като дегъм, пири, сенхуанг, тепьонсо, гаягъм и аджанг. В своята музика те вплитат древното звучене на Корея със съвременни интонации и ритми, следвайки философията "да оставиш музиката да тече и чрез нея да откриеш човека“.



Концертът "Мелодии без граници“ се организира от Фестивал "Джонджу Сори“ и Община Благоевград и е пример за силата на културата да обединява хората и да създава разбирателство между народите.