Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
Автор: Десислава Томева 12:23Коментари (0)159
©
Анализ на Съюза на парамедиците в България, изготвен на база запитване по Закона за достъп до обществена информация до МЗ и ЦСМП показва които областни градове остават без нито един лекарски екип. Смолян, Благоевград, Ямбол, Велико Търново разчитат на едва 4–6 линейки за целия град и околните села. В цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места. Въпреки увеличеното възнаграждение, лекарите категорично отказват да работят в Спешната помощ, а с незаетите бройки не се прави нищо. 

"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава“, посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.

Анализът показва шокиращата картина: свободните лекарски бройки се трупат, но никой не смее да ги трансформира в места за парамедици. Вместо решение – "запушване на дупки“ и свръхнатоварване на останалите екипи.

В цялата страна липсват над 340 лекари по щат

– В София – 102 свободни места, т.е. над 40% недостиг

– В Силистра – над 60% липса, критичен недостиг

– над 30% в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе, Сливен

– Средно за страната – 26% незаети места

– В Бургас – още 20 липсващи фелдшери, при население до 2 млн. през лятото.

– Най-малък недостиг – Кърджали, Стара Загора и Перник

Липсва воля за елементарни реформи: трансформиране на незаетите места за парамедици и въвеждане на гъвкави графици. Системата отхвърля лекари на граждански договор, заради бюрократични правила. "Имаме сигнали от млади лекари, които желаят да помагат в линейките, но получават отказ, защото ръководствата на ЦСМП мислят само за удобен график. Така се блокира доброволната и навременна помощ, въпреки критичния недостиг на хора“ -обяснява д-р Теодор Цанков.

Съюзът на парамедиците настоява за законодателна реформа без отлагане, позволяваща назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност; възможност за лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост. Задължаването на специализанти държавна поръчка да полагат минимум 3 добре платени дежурства в ЦСМП на месец също е решение, което би облекчило системата. Щатните разписания в ЦСМП също са остарели и не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип – 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, смята Съюзът на парамедиците.

България е десетилетия назад от европейските стандарти – и по брой екипи, и по оборудване, и по условия за персонала. За реална промяна са нужни както драстично увеличение на финансирането и разделяне на спешните от неотложни повиквания, така и инвестиция в човешки ресурс – чрез достойни условия на труд и продължаващо обучение.

Още по темата: общо новини по темата: 69
22.08.2025 »
06.08.2025 »
01.08.2025 »
31.07.2025 »
30.07.2025 »
30.07.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Водна криза
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Трамвай дерайлира в Лисабон, има загинали
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: