|Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград
"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава“, посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.
Анализът показва шокиращата картина: свободните лекарски бройки се трупат, но никой не смее да ги трансформира в места за парамедици. Вместо решение – "запушване на дупки“ и свръхнатоварване на останалите екипи.
В цялата страна липсват над 340 лекари по щат
– В София – 102 свободни места, т.е. над 40% недостиг
– В Силистра – над 60% липса, критичен недостиг
– над 30% в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе, Сливен
– Средно за страната – 26% незаети места
– В Бургас – още 20 липсващи фелдшери, при население до 2 млн. през лятото.
– Най-малък недостиг – Кърджали, Стара Загора и Перник
Липсва воля за елементарни реформи: трансформиране на незаетите места за парамедици и въвеждане на гъвкави графици. Системата отхвърля лекари на граждански договор, заради бюрократични правила. "Имаме сигнали от млади лекари, които желаят да помагат в линейките, но получават отказ, защото ръководствата на ЦСМП мислят само за удобен график. Така се блокира доброволната и навременна помощ, въпреки критичния недостиг на хора“ -обяснява д-р Теодор Цанков.
Съюзът на парамедиците настоява за законодателна реформа без отлагане, позволяваща назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност; възможност за лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост. Задължаването на специализанти държавна поръчка да полагат минимум 3 добре платени дежурства в ЦСМП на месец също е решение, което би облекчило системата. Щатните разписания в ЦСМП също са остарели и не отразяват реалността. Времето за пристигане на екип – 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия, смята Съюзът на парамедиците.
България е десетилетия назад от европейските стандарти – и по брой екипи, и по оборудване, и по условия за персонала. За реална промяна са нужни както драстично увеличение на финансирането и разделяне на спешните от неотложни повиквания, така и инвестиция в човешки ресурс – чрез достойни условия на труд и продължаващо обучение.
