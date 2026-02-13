ЗАРЕЖДАНЕ...
Активното въвеждане на цифрови инструменти в работата на администрацията във фокуса на среща в Благоевград
По време на разговора бяха обсъдени възможностите за по-активно въвеждане на цифрови инструменти в работата на администрацията и повишаването на административния капацитет. Акцент бе поставен върху изготвянето на стратегия за цифрова трансформация, внедряването на интелигентни решения и изграждането на капацитет в сфери като изкуствен интелект, работа с данни и цифрови услуги.
Във фокуса бяха и приоритетите на Община Благоевград, свързани с повишаването на качеството на живот на гражданите чрез използване на съвременни технологии, подобряване на градската инфраструктура и насърчаване на устойчивото развитие.
Двете администрации обсъдиха и възможностите за обмен на опит и добри практики, така че натрупаната експертиза да бъде използвана максимално ефективно.
Повод за днешната среща е включването на община Благоевград в Работен пакет 6 – "Предоставяне на услуги към общини“ на проект "Ускоряване на цифровизацията в Югозападна България“ (Innovation Amp), което ще даде възможност областният център да получи безвъзмездна подкрепа за въвеждане на цифрови решения и повишаване на капацитета на местната администрация.
Проектът се изпълнява от Столична община в партньорство с Институт GATE, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.
