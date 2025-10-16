Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки

© В Спортен комплекс "Пирин“ се проведе втората от серията информационни срещи по проекта за подмяна на отоплителни уреди на територията на Община Благоевград. Събитието събра жители на ж.к. "Запад“, които проявиха активен интерес към възможностите за безплатна подмяна на старите печки и котли с по-екологични и икономични алтернативи.



В срещата участваха общински експерти, които представиха подробно сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди с климатици, термопомпи и печки на пелети. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на необходимите документи. Обсъдени бяха основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.



Подмяната на старите отоплителни уреди с нови енергийно ефективни технологии е от ключово значение за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и осигуряване на по-здравословна и комфортна среда за живот. Съвременните системи като термопомпи и пелетни уреди предлагат по-висока ефективност и по-ниски разходи за енергия, като същевременно щадят околната среда.



За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи жители. Ограничение има единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) в комбинация с климатик - за тях могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получили помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.



Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград - https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh



Следващата информационна среща ще се проведе на 22 октомври 2025 г. (сряда) в IX ОУ, кв. "Ален мак“, където гражданите от района ще могат да получат пълна информация и съдействие за участие в проекта.



Подмяната на старите отоплителни уреди е важна стъпка към по-чист въздух и по-зелено бъдеще. Чрез преминаване към екологични форми на отопление, жителите на Благоевград допринасят за по-добро качество на живот и опазване на природата.



Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.



Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.