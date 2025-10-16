ЗАРЕЖДАНЕ...
|Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
В срещата участваха общински експерти, които представиха подробно сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди с климатици, термопомпи и печки на пелети. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на необходимите документи. Обсъдени бяха основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.
Подмяната на старите отоплителни уреди с нови енергийно ефективни технологии е от ключово значение за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и осигуряване на по-здравословна и комфортна среда за живот. Съвременните системи като термопомпи и пелетни уреди предлагат по-висока ефективност и по-ниски разходи за енергия, като същевременно щадят околната среда.
За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи жители. Ограничение има единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) в комбинация с климатик - за тях могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получили помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.
Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград - https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh
Следващата информационна среща ще се проведе на 22 октомври 2025 г. (сряда) в IX ОУ, кв. "Ален мак“, където гражданите от района ще могат да получат пълна информация и съдействие за участие в проекта.
Подмяната на старите отоплителни уреди е важна стъпка към по-чист въздух и по-зелено бъдеще. Чрез преминаване към екологични форми на отопление, жителите на Благоевград допринасят за по-добро качество на живот и опазване на природата.
Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.
Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.
