Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:28Коментари (0)58
©
В Спортен комплекс "Пирин“ се проведе втората от серията информационни срещи по проекта за подмяна на отоплителни уреди на територията на Община Благоевград. Събитието събра жители на ж.к. "Запад“, които проявиха активен интерес към възможностите за безплатна подмяна на старите печки и котли с по-екологични и икономични алтернативи.

В срещата участваха общински експерти, които представиха подробно сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди с климатици, термопомпи и печки на пелети. Присъстващите имаха възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на необходимите документи. Обсъдени бяха основните предимства на различните екологични решения, както и практическите стъпки за преминаване към по-чисти форми на отопление.

Подмяната на старите отоплителни уреди с нови енергийно ефективни технологии е от ключово значение за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и осигуряване на по-здравословна и комфортна среда за живот. Съвременните системи като термопомпи и пелетни уреди предлагат по-висока ефективност и по-ниски разходи за енергия, като същевременно щадят околната среда.

За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи жители. Ограничение има единствено за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) в комбинация с климатик - за тях могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получили помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи, са публикувани на официалната страница на Община Благоевград -  https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh

Следващата информационна среща ще се проведе на 22 октомври 2025 г. (сряда) в IX ОУ, кв. "Ален мак“, където гражданите от района ще могат да получат пълна информация и съдействие за участие в проекта.

Подмяната на старите отоплителни уреди е важна стъпка към по-чист въздух и по-зелено бъдеще. Чрез преминаване към екологични форми на отопление, жителите на Благоевград допринасят за по-добро качество на живот и опазване на природата.

Срещите са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.

Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.

Още по темата: общо новини по темата: 61
15.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
12.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
14:01 / 14.10.2025
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: