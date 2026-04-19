Председателят на РИК – Благоевград адв. Мартин Бусаров е пострадал при инцидента със заседанлия асансьор преди първия редовен брифинг на комисията, предаде репортер на ФОКУС.

В асансьора той е бил заедно със секретаря на РИК – Благоевград Йорданка Борисова. Припомняме, че минути преди началото на днешната редовна пресконференция, на която се очакваше да обявят първите резултати за избирателната активност в Благоевградска област, както и да съобщят какво се случва с проблемните машини в областта, асансьорът в Областна администрация – Благоевград заседна. На място се отзоваха техници.

Председателят на РИК – Благоевград е получил травма при рязкото спиране на асансьора, стана ясно след като двамата успяха да излязат от асансьора.