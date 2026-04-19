Председателят на РИК – Благоевград адв. Мартин Бусаров е пострадал при инцидента със заседанлия асансьор преди първия редовен брифинг на комисията, предаде репортер на ФОКУС.
В асансьора той е бил заедно със секретаря на РИК – Благоевград Йорданка Борисова. Припомняме, че минути преди началото на днешната редовна пресконференция, на която се очакваше да обявят първите резултати за избирателната активност в Благоевградска област, както и да съобщят какво се случва с проблемните машини в областта, асансьорът в Областна администрация – Благоевград заседна. На място се отзоваха техници.
Председателят на РИК – Благоевград е получил травма при рязкото спиране на асансьора, стана ясно след като двамата успяха да излязат от асансьора.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.