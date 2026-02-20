ЗАРЕЖДАНЕ...
Административен съд – Благоевград отчете над 2 500 дела и висока ефективност през 2025 г.
©
През изминалата година в съда са образувани общо 2 548 дела, от които 2 045 първоинстанционни и 503 касационни. Запазва се установената през годините тенденция за по-голям брой първоинстанционни производства. Съдът затвърждава и тенденцията за увеличаване обема на делата, образувани по жалби, с които е сезиран по правни спорове.
Въпреки високата натовареност, отчетът показва, че за поредна година е постигната бързина при насрочването, разглеждането и приключването както на първоинстанционните, така и на касационните дела. Отчетени са срочност и добро качество на съдебните актове, което води до извод за ефективност на правораздавателната дейност.
Постигнатите резултати са следствие от добрата професионална подготовка, мотивираността и отговорността на магистратите, както и от работата на съдебните служители, които подпомагат съдиите и изпълняват задълженията си срочно и качествено.
Сред официалните гости на представянето на доклада бяха областният управител на област Благоевград Георги Динев и заместник областният управител Христо Ангелов. Отчетното събрание уважиха още председателят на VIII отделение във Върховен административен съд Бисерка Цанева, съдиите във Върховния административен съд Василка Шаламанова и Мария Тодорова, кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Даниел Димитров, представители на ЮЗУ "Неофит Рилски“, на съдебната власт и други гости.
Още от категорията
/
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
14:54
Костадинов: Това правителство определено няма доверие от обществото. Дори Радев се отрече от него
09:13
Окръжен съд-Благоевград взе мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняем за държане, производство и разпространение на наркотични вещества
17.02
Една фирма иска основен ремонт на двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – "Вяра" и "Надежда"
16.02
Наталия Киселова: Начинът, по който функционира ръководството на Народното събрание и правителството показва стремежа на ГЕРБ да доминира
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.