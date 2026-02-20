С 25% увеличение на средномесечното постъпление на делата през 2025 година приключи отчетния период за Административен съд – Благоевград. Данните бяха представени днес в сградата на съда по време на официално събрание, на което председателят Стоянка Пишиева – Сахатчиева отчете дейността на институцията пред магистрати и гости.През изминалата година в съда са образувани общо 2 548 дела, от които 2 045 първоинстанционни и 503 касационни. Запазва се установената през годините тенденция за по-голям брой първоинстанционни производства. Съдът затвърждава и тенденцията за увеличаване обема на делата, образувани по жалби, с които е сезиран по правни спорове.Въпреки високата натовареност, отчетът показва, че за поредна година е постигната бързина при насрочването, разглеждането и приключването както на първоинстанционните, така и на касационните дела. Отчетени са срочност и добро качество на съдебните актове, което води до извод за ефективност на правораздавателната дейност.Постигнатите резултати са следствие от добрата професионална подготовка, мотивираността и отговорността на магистратите, както и от работата на съдебните служители, които подпомагат съдиите и изпълняват задълженията си срочно и качествено.Сред официалните гости на представянето на доклада бяха областният управител на област Благоевград Георги Динев и заместник областният управител Христо Ангелов. Отчетното събрание уважиха още председателят на VIII отделение във Върховен административен съд Бисерка Цанева, съдиите във Върховния административен съд Василка Шаламанова и Мария Тодорова, кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, директорът на ОД на МВР – Благоевград ст. комисар Даниел Димитров, представители на ЮЗУ "Неофит Рилски“, на съдебната власт и други гости.