Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ. Дъжд вали в областите Добрич и Сливен.· Област Бургас: Гъста мъгла по път I-9 (видимост 10 м), път II-99 (20 м) и път II-79 (25 м).· Област Хасково: В района на Харманли видимостта е под 30 метра.· Област Сливен: В районите на Сливен и Котел – между 30 и 50 метра.· Област Монтана: Около град Монтана – до 50 метра.· Перник: На територията на цялата област – от 50 до 200 м.· Плевен: В районите на Искър, Любеново, Люляк и Телиш – 50-150 м.· Добрич: На много места в областта – 50-150 м.· Кърджали: На отделни места – около 100 м.· Хасково: В района на Тополовград – до 100 м.· Сливен: В района на Нова Загора – до 100 м.· Ловеч: В района на Добродан – до 100 м.· Разград: На отделни места в областта – до 150 м.· Ришки проход: Около 250 метра.· Област Ямбол: Между 350 и 400 метра.· АМ "Хемус“: в Софийска област (10-20 м) и в района на Шумен.· АМ "Тракия“: Мъгла в участъците около София (50-100 м) и Сливен (150 м).· АМ "Струма“: Гъста мъгла в началото при София (50 м) и Перник (50-100 м).