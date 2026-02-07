Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия, съобщават от АПИ.Температурите са в интервала от -0°С до +12С.Кюстендил, Ловеч, Силистра, Смолян, Хасково и Ямбол.- До 50 м в област Русе и в района на Лом /обл. Монтана/- До 100 м в областите Враца, Плевен, Разград, Ямбол и в районите на Нова Загора, Котел, Твърдица /обл. Сливен/, Ловеч, Добродан, Абланица, Луковит, Български извор, Дерманци /обл, Ловеч/, Сандански, Гоце Делчев, Добринище /обл. Благоевград/, АМ Тракия, Чирпан /обл. Стара Загора/, Вълчедръм, Пишурка, Ерден /обл. Монтана/, Харманли /обл. Хасково/- До 150 м в областите Велико Търново, Добрич и в районите на Кула, Арчар /обл. Видин/