Пътните настилки в областта са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия. Времето над страната е предимно ясно. Температурите са в интервала от -7° С до +9°С.Шофьорите да се движат с повишено внимание по път I-1 /Е-79/ София – Кулата от км 355+570 до км 364+385, поради извършване на ремонтни дейности. Скоростта на движение е ограничена на 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.Необходимо е движение с повишено внимание по път София – Кулата в участъка от км 356+100 до км 373+650, поради превантивно поддържане. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение.Повишено внимание при шофиране в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим "при поискване", на пешеходната пътека на кръстовището между републикански път I-1 София – Кулата и път III – 1082 , III – 108 – Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти.Временно са въведени следните ограничения за движение по път III-197 Гоце Делчев – Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена. Ограничено е движението за МПС над 12 т от км 7+559 до км 29+541 поради обследване на мостово съоръжение над р. "Бистрица“. Обходният маршрут е по път III-1972 Сатовча – Вълкосел – Абланица – Дъбница и обратно.Извършват се ремонтни дейности по път II-19. Движението по път Разлог – Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация.Движението по път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог от км 64+270 до км 64+330 се извършва двупосочно в една лента чрез пропускане, като се затваря лентата в посока с. Юндола поради пропадане на пътната настилка и компрометиране на подпорна стена. Движението се регулира от пътни знаци и с ограничение на скоростта до 50 км/ч.