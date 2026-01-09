ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: Ограничения и ремонтни дейности по АМ "Струма"
Състояние на автомагистралите
АМ "Тракия“
Област София:
От км 44+400 до км 46+480, посока Бургас – движение с повишено внимание заради обезопасяване в аварийната лента (до 31.12.2026 г.).
Област Стара Загора:
От км 184 до км 208 – почистване на регули, движение с повишено внимание и в двете посоки (до 09.01.2026 г.).
Област Бургас:
От км 346+400 до км 349+000, посока София – ремонт, ограничение на скоростта до 90 км/ч (до 31.12.2026 г.).
Монтаж на пътни знаци между км 308 и км 357, поетапни ограничения в изпреварващата лента (до 09.01.2026 г.).
АМ "Хемус“
Област София:
От км 1+240 до км 8+500, посока Варна – ограничение 90 км/ч, тежкотоварните МПС над 12 т се движат само в аварийната лента (до 15.05.2026 г.).
В тунел "Топли дол“ – временна организация на движението, възможни промени при аварийни ситуации (до 30.04.2026 г.).
Област Ловеч:
Временна организация с ограничителни елементи в участък км 87+400 – км 87+675 (до 11.01.2026 г.).
Област Варна:
Между п.в. "Суворово“ и "Повеляново“ – почистване на окопи (до 09.01.2026 г.).
Между п.в. "Слънчево“ и "Летище“ – ремонт, двупосочно движение в платното за Варна, ограничение за извънгабаритни МПС (до 30.03.2026 г.).
АМ "Струма“
Пътен възел "Банкя“ – ремонт на осветлението (до 16:00 ч. на 09.01.2026 г.).
Област Перник – аварийни дейности, частично затворена активна лента между км 16 и км 18 (до 12.01.2026 г.).
Област Благоевград – почистване на отпадъци между км 152 и км 166+500 (до 09.01.2026 г.).
Без ограничения
АМ "Марица“
АМ "Европа“
АМ "Черно море“
От км 0 до км 8+600 – отсичане на единични дървета, движение с повишено внимание (до 10.01.2026 г.).
Ограничения в планинските проходи
Затворени целогодишно: "Върбишки“, "Златишки“
Забрани за тежкотоварни МПС:
"Троянски“ – над 12 т
"Котленски“ – над 20 т
"Петрохан“ – над 12 т и МПС над 12 м
"Шипка“ – тежкотоварни МПС над 12 т (до 31.03.2026 г.)
Други ограничения:
"Дюлински“ и "Пампорово“ – забранени за МПС над 3,5 т
"Вратник“ – забрана за МПС над 10 т в определени участъци
"Айтоски“ – ограничение за МПС над 12 т в участъка Айтос – Ябълчево
Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия.
