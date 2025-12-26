ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ: Намалена видимост на АМ "Струма"
Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Слаб сняг вали в районите на проход "Троянски“ /обл. Ловеч/, Кипилово /обл. Сливен/, Картела /обл. Пазарджик/, АМ "Тракия", Боровец /обл. София/, Кърджали.
Температурите са в интервала от -8° С до +8°С. Времето над страната е предимно облачно. Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.
Намалена видимост поради мъгла:
- До 40 м. в района на Костенец /обл. София/;
- До 50 м. в района на проход "Шипка“ , Гълъбец и АМ "Тракия" от км 46 до км 55;
- До 100 м. в района на Белоградчик и Димово /обл. Видин/;
- До 150 м. в района на АМ "Струма" от км 27 до км 36.
