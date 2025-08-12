9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско

© Илюстративна снимка 9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа на пътя между с. Фъргово и с. Вълкосел.



29-годишен водач от с. Осина е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в лек автомобил с 18-годишна водачка от с. Вълкосел. И двамата шофьори са с леки наранявания, както и спътничката на 18 годишния водач, а 9-месечно бебе, което е пътувало на предната дясна седалка в същия автомобил в скута на майка си, е получило фрактура на черепа. То е насочено за лечение в болнично заведение в София, без опасност за живота.



На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.