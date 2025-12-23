ЗАРЕЖДАНЕ...
9 градуса за Благоевград днес
В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала
Климатолог: Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, но условията ще са добри за пътуване
22.12
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във фоайето на благоевградския театър
22.12
Започнаха репетициите на нов спектакъл в благоевградския театър! Премиерата ще е през февруари
18.12
Без "Синя зона" в Благоевград през празничните дни
16:28 / 22.12.2025
Община Благоевград спира градския транспорт след 19:00 ч. на Бъдн...
13:53 / 22.12.2025
Стартира внедряване на иновативна 3D видео мапинг инсталация във ...
12:30 / 22.12.2025
Поредица от пожари в Благоевградско дни преди празниците
12:06 / 22.12.2025
19-годишен младеж пострада при инцидент с електрическо превозно с...
11:39 / 22.12.2025
Ето кога личните асистенти в Благоевград ще получат плащанията си...
09:03 / 22.12.2025
