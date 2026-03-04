ЗАРЕЖДАНЕ...
80 творби, дело на 29 авторки, ще бъдат подредени в Благоевград
Тя ще бъде открита официално в 18:00 часа на 5 март.
В рамките на 28-ото издание, в навечерието на 8 март – Международен ден на жената, любителите на изкуството ще могат да се докоснат до живопис, графика, приложно изкуство и други форми на художествено изразяване. Изложбата продължава утвърдената традиция да дава сцена както на доказани имена в изобразителното изкуство, така и на млади творци, които уверено заявяват своето присъствие в културния живот на града.
Инициативата се организира от Женско сдружение "Искрици“ с подкрепата на Община Благоевград и в партньорство със Сдружение на художниците "Македония Арт“.
Началото на изложбата "Жените творци на Благоевград“ е поставено през 1999 година. През годините тя се утвърди като значимо културно събитие в календара на Благоевград, което насърчава развитието на женското творчество и съхранява духа на местната художествена общност.
Експозицията ще остане отворена за посещение в рамките на един месец.
