Екипът на кмета Димитър Бръчков продължава да работи, за да реши трайно и дългосрочно проблема с канализацията на село Кавракирово.

Има одобрено финансиране от ПУДООС и започва изпълнението на проект "Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово – I етап“. Този етап от обекта е с обща дължина – 3 150 м., а стойността за неговото изпълнение е 1 040 285 евро.

До този момент със собствени средства Община Петрич е изпълнила (през 2020 г.) изграждането на външния канализационен колектор с дължина на трасето 1 811 м. Също с предвидена инвестиция от бюджета на Общината са изградени през 2021 г. и клонове от битовата канализация с дължина 697 м.

Община Петрич със собствени средства финансира изготвянето на проекта за канализация на село Кавракирово и реализира първа част – външен канализационен колектор, както и няколко канализационни клонове в частта от селото, която е в непосредствена близост с републиканския път.

Припомняме, че Община Петрич започна изпълнението на инвестиционната си програма в селата. В село Кърналово започна изграждането на нови водопроводи - 6,5 км.

