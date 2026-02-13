Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Около 08:00 часа е получен сигнал за катастрофа на път II-19 в района на село Баничан, община Гоце Делчев, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. 

По първоначална информация, микробусът е самокатастрофирал, блъскайки се в стълб.

Водачът му, който е на  57-годинит от село Микрево е починал, като причината за смъртта му е в процес на установяване. Движението в района е свободно.