Около 08:00 часа е получен сигнал за катастрофа на път II-19 в района на село Баничан, община Гоце Делчев, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.По първоначална информация, микробусът е самокатастрофирал, блъскайки се в стълб.Водачът му, който е на 57-годинит от село Микрево е починал, като причината за смъртта му е в процес на установяване. Движението в района е свободно.