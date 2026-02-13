ЗАРЕЖДАНЕ...
57-годишен загина след като се заби с микробус в стълб край село Баничан
По първоначална информация, микробусът е самокатастрофирал, блъскайки се в стълб.
Водачът му, който е на 57-годинит от село Микрево е починал, като причината за смъртта му е в процес на установяване. Движението в района е свободно.
