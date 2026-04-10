На фона на задълбочаващата се демографска криза в България, всяко новородено дете се превръща в символ на надежда. Въпреки трайната тенденция на намаляваща раждаемост и застаряващо население, от началото на годината в родилните отделения са проплакали десетки хиляди бебета. Само в Благоевградска област, новородените са 411.

Брой на новородените

От справка на ФОКУС в НЗИС (Националната здравно информационна система) стана ясно, че точният брой на родените от началото на 2026 г. до тази сутрин бебета са 12 461, като 11 234 от тях са доносени.

Най-много са родени в София - 3 994, последвана от Пловдив - 1 659. Най-малко бебета са проплакали във Видин - едва 32 и в Перник - само 43.

Към момента, броят на новородените момчета и момичета е почти равен - 51% от бебетата са мъжки пол, а 49% - женски.

Родените близнаци са едва 2%.

Начини на раждане

Почти половината родилки - 48% - са родили чрез цезарово сечение, 41% нормално, а при 7% от жените се е наложила оперативна намеса по време на естественото раждане.

И все пак, по-голямата част от младите майки - между 19 и 25-годишни - са родили нормално без оперативна намеса. От статиатика, публикувана в НЗИС, става ясно, че с възрастта тенденцията за естествено раждане намалява - след 26-тата си година, жените масово раждат секцио.

Възраст на родилките

До момента, майките, тъкмо навършили пълнолетие или под 18-годишна възраст са 1 008, или 8.09% от родилките. Най-висока раждаемост се вижда при младите майки между 19-25 години - 26,77%, а най-ниска - при тези над 40 - само 517 родилки или 4,15%.

Съпоставка с предни години

Според данните, от 2022 година насам, най-малко бебета са родени през 2022 - едва 21 444, а най-много - през 2023 г. - 50 524. Тук се забелязва повече от двоен ръст на раждаемостта, което може да бъде повод за радост. Миналата година са проплакали 48 434 пеленачета, а през 2024 г. - 49 451. Надяваме се тенденцията на по-висока раждаемост да се запази и да се развива, тъй като всяко дете е стъпка към преодоляване на демографската криза. Данните от началото на годината показват, че наред с тревожните тенденции, има и поводи за надежда.